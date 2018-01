Myriam Baeyens wordt lijsttrekker voor Vlaams Belang 29 januari 2018

De Schelse afdeling van Vlaams Belang schuift Myriam Baeyens naar voren als lijsttrekker voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Baeyens, gepensioneerd, heeft al wat ervaring in de plaatselijke politiek. Zij is vier jaar raadslid in de OCMW-raad, is zes jaar bestuurslid van het Autonoom Gemeentebedrijf en is lid van de regioraad van Vlaams Belang. Ook in Aartselaar en Hemiksem zal Vlaams Belang uitpakken met een vrouwelijke lijsttrekker. (BCOR)