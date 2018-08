Motards trakteren (ex-)kankerpatiënten op ritje 29 augustus 2018

Het kerkplein van Schelle was zondag het decor voor het jaarlijkse motortreffen van de vzw Waaier. Tientallen motorrijders kwamen er (ex-)kankerpatiënten oppikken voor een tochtje doorheen de streek.





Het motortreffen was intussen al aan zijn achtste editie toe. Sonja Van Limbergen (67) uit Hoboken heeft het evenement doorheen de jaren zien groeien tot het succes dat het gisteren was. Ondanks de aanwezigheid van zo'n tien motorclubs waren alle ritjes meteen volzet. "Het bewijst dat aan dit soort evenement een nood is", zegt Sonja. "In 2011 heb ik borstkanker gehad en in 2012 ben ik lid geworden van Waaier. Het is fijn om leuke activiteiten te kunnen doen met lotgenoten, buiten de muren van het ziekenhuis. Bij Waaier kan je je zorgen even vergeten en je kanker even loslaten. Het is niet omdat je kanker hebt of hebt gehad, dat je niet meer mag lachen."





