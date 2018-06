Mondiale Raad houdt wereldbuffet 22 juni 2018

Op zondag 24 juni organiseert de Mondiale Raad samen met de gemeente een gratis wereldbuffet. Alle inwoners kunnen daarvoor gratis terecht van 10 tot 13 uur in de hal van het gemeentehuis. Bedoeling is dat je zelf een gerecht meebrengen om op het wereldbuffet te delen en vervolgens plaats neemt aan de ontbijttafel. De Mondiale Raad zorgt voor koffie, thee, water en fruitsap. "We brengen alle verschillende nationaliteiten in Schelle bijeen om samen te eten en te praten", klinkt het. Wie wil deelnemen, kan zich inschrijven via tel. 03 887 29 72 of info@schelle.be. (BCOR)