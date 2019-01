Moeder en twee kinderen naar ziekenhuis na brand in appartement Sander Bral

10 januari 2019

20u51 0 Schelle Een vrouw en haar twee kinderen moesten donderdag naar het ziekenhuis nadat er brand was uitgebroken in hun appartement. Ze hadden te veel rook ingeademd. Het getroffen appartement is onbewoonbaar verklaard.

Om een nog onbekende reden is er donderdagavond brand uitgebroken in een keuken van een appartement op de tweede verdieping in de Provinciale Steenweg in Schelle. De brandweer snelde ter plaatse maar kon niet voorkomen dat een groot deel van het appartement verloren ging in de vlammen. De schade in de keuken en de woonkamer is groot. Het getroffen gezin moet tijdelijk elders onderdak vinden. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de aanpalende woningen maar bij de buren is er wel rook- en geurhinder.

Door de brand kreeg een vrouw en haar twee kinderen rook binnen. Ze werden alle drie ter controle naar het ziekenhuis gebracht.