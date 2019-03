Mobiliteitsstudie bepaalt toekomst Tuinlei, burgemeester wil opties open houden Ben Conaerts

20 maart 2019

14u27 0 Schelle De provincie Antwerpen start eind mei met een mobiliteitsstudie van de Tuinlei. Die moet de impact van de heraangelegde straat in kaart brengen en moet de eindtoestand bepalen. De kans dat de Tuinlei dubbelrichting blijft zoals vandaag, lijkt klein. Al wil de gemeente Schelle alle opties openhouden.

De Tuinlei is al langer een discussiepunt tussen de gemeenten Schelle, Niel en Aartselaar. In 2015 kwam er onder impuls van de provincie Antwerpen dan toch een akkoord. Daarin werd vastgesteld dat de Tuinlei tijdelijk als ontsluitingsweg mocht worden ingericht voor de duur van de werken aan de Steenwinkelstraat. Nu de werken zijn afgerond, moet een mobiliteitsstudie onder leiding van de provincie de eindtoestand van de Tuinlei bepalen. Daarin wordt onder meer bekeken welke impact de vernieuwde straat heeft op de Matenstraat en de Pierstraat.”

“In het akkoord dat in 2015 werd afgesloten, ligt wel vast dat de Tuinlei maximaal enkelrichting wordt van Niel en Aartselaar richting Schelle”, stelt provincieraadslid Isabelle Vrancken (N-VA). “De deputatie heeft bevestigd dat de burgemeester van Schelle dat op papier heeft gezet met zijn handtekening onder. Nochtans beweerde hij tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen net het omgekeerde. Namelijk dat hij er alles aan zou doen om de Tuinlei open en dubbelrichting te houden.”

Werken in aantocht

“Het uitgangspunt voor het akkoord was dat de Tuinlei inderdaad enkelrichting zal blijven”, reageert burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Maar we zitten in de toekomst met tal van geplande werken in de omgeving en we hopen dat die in de studie mee in rekening worden gebracht. Als er bijvoorbeeld werken worden uitgevoerd aan het Berrenheibos in de Tuinlei, is het dan wenselijk om al dat vrachtverkeer helemaal te laten omrijden door woongebied? We beseffen dat er een basisovereenkomst is getekend, maar wij pleiten voor enig realisme en stellen voor de resultaten van de mobiliteitsstudie af te wachten.”