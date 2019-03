Minaraad organiseert Repair Café Ben Conaerts

12 maart 2019

15u23 0 Schelle De Minaraad organiseert op zaterdag 16 maart met steun van de gemeente en Netwerk Bewust Verbruiken het een Repair Café. Dat is een bijeenkomst waar buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen.

Bezoekers nemen kapotte spullen mee en gaan samen met deskundige vrijwilligers aan de slag. Elektriciens, naaisters, fietsenmakers en messenslijpers staan klaar om je te helpen bij alle mogelijke reparaties. Alles waar wat aan hapert – kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, servies, speelgoed – kan op die manier een tweede leven krijgen.

Het Repair Café vindt plaats van 14 tot 17 uur in de garage van het gemeentehuis, te bereiken via de Leopoldstraat. De toegang is gratis.