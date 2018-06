Minaraad organiseert eerste Repair Café 09 juni 2018

Op zaterdag 16 juni organiseert de Minaraad van Schelle voor het eerst een Repair Café. Dat is een plaats waar je gratis terecht kan om defecte voorwerpen te laten herstellen. Alles waar wat aan hapert - kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, servies, speelgoed - krijgt in het Repair Café een tweede leven.





"Bezoekers krijgen gereedschap en materiaal ter beschikking om, met hulp van deskundigen, hun kapotte spullen te repareren", zegt voorzitter Francis Mertens van de Minaraad. "Op die manier wordt niet alleen waardevolle praktische kennis overgedragen, we verkleinen ook mee de afvalberg. Wie niets om te repareren heeft, kan ook gewoon een kop koffie of thee komen drinken en handje komen toesteken."





Het Repair Café vindt plaats van 14 tot 17 uur in het gemeentehuis van Schelle.





Wie mee zijn schouders onder het initiatief wil zetten, kan contact opnemen met Francis Mertens via francismertens@hotmail.com of tel. 0484/50.03.56. (BCOR)