Met de moto naar de Noordkaap 'BENDE VAN FIL' RIJDT NAAR NOORDELIJKSTE PUNT VAN EUROPA BEN CONAERTS

05 juni 2018

02u46 0 Schelle Zoals Wim Opbrouck zijn 'Bende van Wim' had, zo heeft Fil Van Loock (54) zijn 'Bende van Fil'. Ieder jaar maakt hij samen met vrienden een motorreis door Europa. Deze keer leggen de motards de lat iets hoger: zij vertrekken vandaag richting de Noordkaap, het noordelijkste puntje van Europa.

In 'De bende van Wim' maakten Wim Opbrouck, Jean Blaute en Michiel Hendryckx met de moto een reis door Europa. Er werden van het Canvasprogramma slechts twee reeksen gemaakt, maar het weekte bij motard Fil Van Loock wel iets los. "Ik dacht meteen: da's iets voor mij", glimlacht hij. Dus vertrok hij de daaropvolgende zomer samen met enkele bevriende motards op reis door Europa. Het werd een jaarlijkse traditie, waarbij ze vooral het zuiden opzochten. Maar deze keer gaan Fil en co in de tegenovergestelde richting. Deze morgen vertrekken ze vanuit Niel richting de Noordkaap in Noorwegen, het noordelijkste puntje van Europa.





"Het was iets wat al even op onze bucket list stond", zegt Fil. "We zijn een aantal jaar geleden al eens in het zuidelijkste punt van Europa geweest, in de Algarve. Nu zoeken we dus het hoge noorden op. We wilden er ook niet te lang mee wachten. Het is een rit van ongeveer 6.500 kilometer heen en terug. We zijn 3,5 weken van huis weg. Ga je zoiets nog kunnen doen als je zestig bent?"





'De Bende van Fil' bestaat naast Fil zelf nog uit Eric De Zangre (49), Jules Van Aertselaer (54), Danny Dol (53) en Fils oudste zoon Christoph (30). "Normaal zijn we met meer, maar niet iedereen kon zich voor een hele maand vrijmaken", klinkt het. Voor Eric wordt het sowieso al een bijzondere maand. "Ik ga onderweg niet alleen mijn vijftigste verjaardag vieren, ik word ook grootvader", glundert hij. "Mijn dochter bevalt in de periode dat we op reis zijn. Ik vind het wel jammer dat ik de geboorte moet missen."





Once in a lifetime

Een jaar zijn de motards bezig geweest om hun reis uit te stippelen. Het vijftal rijdt eerst richting Travemünde in Duitsland om daar de ferry te nemen naar Helsinki. Vervolgens gaat het via Lapland naar de Noordkaap, waar ze een tweetal dagen zullen doorbrengen. De terugreis gaat via Noorwegen en Zweden om per boot vanuit Göteborg weer naar het Europese vasteland te varen. Als alles goed verloopt, arriveren de motards op zaterdag 30 juni weer in Niel. "Het zal een beetje zoeken zijn waar we de nachten zullen doorbrengen. Maar we komen vast wel enkele hotels en B&B's op ons pad tegen. Voor kamperen zijn we wat te oud geworden (lacht)."





"We zijn al dagen aan het aftellen", zeggen de motards. "We zijn klaar om aan dit avontuur te beginnen. Dit wordt een 'once in a lifetime'-ervaring. Zo'n reis als deze gaan we nooit meer vergeten."





De avonturen van Fil en zijn bende kun je online volgen op de website debendevanfil.reislogger.nl.