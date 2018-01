Massale steun voor hartpatiëntje Ella 02u44 0 Benoit De Freine Meter Laura De Smedt houdt de kleine Ella in de armen. Links en rechts poseren Ella's mama's Kelly De Smedt (links) en Vicky Dewitte. Schelle De steun voor Ella De Smedt, een hartpatiëntje van nog geen jaar oud, is ronduit overweldigend. Het eetfestijn dat vanavond staat gepland in zaal Keizershof in Niel, is al enkele weken volledig volzet.

Ella De Smedt is nog geen jaar oud, maar heeft al heel wat ziekenhuisbezoeken achter de rug. Het meisje lijdt aan het syndroom van Down en heeft drie gaatjes in het midden van haar hartje. Op 15 februari moet zij onder het mes voor een ernstige hartoperatie. Om Ella en haar ouders een hart onder de riem te steken, hebben vrienden en familieleden geld ingezameld.





"De teller staat al op meer dan 5.000 euro", zegt Ella's meter Laura De Smedt. " Het bedrag is bedoeld om de medische kosten te dekken. Veel wordt wel terugbetaald, maar zeker niet alles."





Vanavond krijgt de benefietactie een apotheose met een eetfestijn in zaal Keizershof in Niel. Met 205 eters zal de zaal volledig vol zitten. Om 22 uur volgt er een afterparty en daar kan iedereen wel nog naartoe komen. "Daarmee ronden we de benefiet voor Ella definitief af", vervolgt Laura. Alle info is te vinden op de Facebookpagina van 'Benefiet Ella'. Wie Ella en haar ouders wil helpen, kan nog altijd een donatie doen op rekeningnummer BE33 9731 8068 3146. (BCOR)