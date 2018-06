Mandala Festival klaar voor achtste editie 09 juni 2018

Op zaterdag 9 juni wordt boerderij Milagrow in Aartselaar weer ingepalmd door het Mandala Festival. De organisatie is nog steeds in handen van Schellenaar Dieter Bolsens, die de opbrengst gebruikt om de Indische Mandala School te steunen.





"Dat is een school voor zigeunerkinderen, die zorgt voor basisonderwijs en hen de mogelijkheid biedt om door te stromen naar de regulieren scholen. De kinderen komen een halve dag naar school, krijgen naast les ook een ontbijt en middagmaal en hebben tussen de lessen door tijd om te spelen. De Mandala School zorgt ervoor dat deze zigeunerkinderen zich even 'kind' kunnen voelen, zonder te moeten gaan bedelen of werken", vertelt hij.





Voor haar achtste editie kan het Mandala Festival uitpakken met optredens van onder meer Jan Van de Ven, De Nouveau, Combro en Cannaerts & Van Cutsem. Verder is er doorlopend kinderanimatie, kan je deelnemen aan een circusworkshop of een wandeling maken op het blotevoetenpad. Het festival gaat van start om 14 uur en de inkom bedraagt 5 euro. (BCOR)