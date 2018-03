Manager Studio 100 geeft K3 het nakijken WERKNEMER STEELT DE SHOW OP JOE FM MET DUET MET TOM DICE BEN CONAERTS

24 maart 2018

02u30 0 Schelle Joe FM-presentatoren Sven Ornelis en Anke Buckinx waren gistermorgen te gast bij Studio 100 in Schelle. Ze maakten live radio vanop de werkvloer en brachten K3 en Tom Dice mee. De ster van de uitzending: niet Klaasje, Marthe en Hanne, maar wel Jan Bernolet (38), production manager bij Studio 100 die live op de radio een duet mocht zingen.

Voor het programma 'De Muziekfabriek' ging radiozender Joe FM de voorbije week iedere ochtend op bezoek in de bedrijfswereld. Na Engie, Adecco, Brussels Airlines en de Tiense Suikerraffinaderij was ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx gisteren te gast bij Studio 100 in Schelle. Van 6 tot 9 uur maakten ze live radio vanop de werkvloer en gaven ze iedereen de kans om platen aan te vragen. Sven en Anke brachten met K3 en Tom Dice ook enkele muzikale gasten mee. Maar dé ster van de ochtend was Jan Bernolet, production manager bij Studio 100, die live op de radio zijn zangtalent mocht bewijzen. Hij bracht samen met Tom Dice een akoestische versie van 'A Million Dreams', uit de soundtrack van 'The Greatest Showman on Earth', en werd beloond met een daverend applaus.





"Schrik voor reacties"

"Ik kan wel een beetje zingen", blijft Jan bescheiden, "maar ik beschouw het vooral als een hobby. Ik ben in mijn vrije tijd artistiek leider bij de vzw Artbij, waar ik twee showkoren begeleid. Anja Van Mensel, onze CEO, had vernomen dat ik graag zong en had me gevraagd of ik iets wilde zingen voor Joe FM. Ik vond het natuurlijk een heel grote eer, maar ik was wel een beetje zenuwachtig. Niet zozeer omdat Vlaanderen zou kunnen meeluisteren, maar vooral uit vrees voor de reacties van de collega's. In mijn eerste jaar bij Studio 100 heb ik op een personeelsfeest eens 'Iedereen is van de wereld' van The Scene gezongen en telkens ik nu Hans Bourlon in de wandelgangen tegen het lijf loop, begint hij het te zingen (lacht)."





Met steun van de baas

"Als Jan ooit een fanclub krijgt, word ik voorzitter", glimlacht Hans Bourlon. "Ik vind het geweldig om Joe FM hier op bezoek te krijgen. Het past heel erg in de goede sfeer die we hier op onze werkvloer hebben. Normaal gezien is het hier rond dit tijdstip nog erg rustig en begin je op vrijdag pas rond 9 uur beweging te zien. Maar omdat Joe FM zou langskomen, is iedereen hier al wat vroeger gekomen. Ik heb zelf geen liedje aangevraagd, maar ik heb wel mogen vertellen over een aantal van onze vacatures en over Trooper, een digitaal platform waar Studio 100 in meegestapt is en waardoor je bij het online shoppen geld kan inzamelen voor je vereniging. Dat is een enorm succes. Er zijn al zo'n 1.600 verenigingen bij aangesloten. Eén vereniging heeft er al meer dan 2.600 euro mee verdiend."





Arnaud Neyt, digital content manager, vroeg wél een plaatje aan: 'Vanbinnen' van Clouseau. "Opgedragen aan mijn collega Stephanie", legt hij uit.





"Zij is nu op reis in Marokko en kon er vandaag dus jammer genoeg niet bij zijn. Maar ik wou haar absoluut in de bloemetjes zetten, omdat zij de mama is van ons team en zij de lijm is die ons samenhoudt. Het zit bij haar écht vanbinnen. Ik weet niet of ze me op de radio gehoord heeft, maar we hebben alles opgenomen en haar het filmpje via WhatsApp doorgestuurd. Ik hoop dat ze het tijdens haar reis toch nog kan bekijken."