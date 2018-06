Lokale moslims steunen Welzijnsschakel 29 juni 2018

De eerste Ramadan Inzamelactie, een initiatief van de Boomse moslimgemeenschap, was meteen een schot in de roos. Liefst twee ton voedsel werd ingezameld voor de Boomse afdeling van Welzijnsschakel, goed voor 250 voedselpakketten. Tezelfdertijd werd nog eens 1.863,02 euro gespaard, eveneens bestemd voor Welzijnsschakel. "Niet alleen heel wat Boomse handelaars hebben meegewerkt aan de inzamelactie, ook handelaars uit Schelle en Willebroek zijn mee op de kar gesprongen. We zijn hen allemaal enorm dankbaar", aldus Abdel El-Hajoutti.











(BCOR)