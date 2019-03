Lezing over ecologische gazon Ben Conaerts

19 maart 2019

14u23 0

IVEBICA en Velt organiseren op woensdag 20 maart een lezing over ecologische gazon. In de voordracht worden vaak voorkomende gazonproblemen besproken en worden milieuvriendelijke oplossingen gegeven voor een gezonde gazon. Daarnaast wordt ook gekeken naar mogelijke alternatieven voor een perfect groene grasmat.

De lezing vindt plaats om 19.30 uur in het gemeentehuis van Schelle. De toegang is gratis, maar inschrijven is wenselijk. Dat kan via de website www.ivebica.be.