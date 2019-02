Leer improviseren in gemeentehuis Ben Conaerts

02 februari 2019

17u48 0 Schelle Op woensdag 6 februari kan je in het gemeentehuis van Schelle deelnemen aan een workshop improvisatietheater. Iedereen die de acteur of speler in zichzelf wil ontdekken of verder wil ontplooien, kan er terecht.

“Improvisatietheater is theater zonder voorafgeschreven script”, klinkt het. “Er zijn echter wel een aantal basisprincipes die je kan toepassen. Hoe leer je bijvoorbeeld gebruik maken van je intuïtie, of hoe speel je samen met iemand anders? In de workshop ga je op zoek naar je eigen verbeeldingskracht en leer je werken met de kracht van je emoties en je lichaam.” De workshop vindt plaats van 19 tot 22 uur, deelname kost 14 euro. Je kan jezelf inschrijven via de website www.ivebica.be.