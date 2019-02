Laatste tickets voor seniorenfeest Ben Conaerts

26 februari 2019

16u22 0

Het OCMW van Schelle organiseert samen met de gemeente en de seniorenraad op dinsdag 12 maart het jaarlijkse seniorenfeest. Vanaf 14 uur komen in sporthal Scherpenstein onder andere Charles Van Domburg, Sofie, Sergio en Patrick Onzia optreden. Verder kun je genieten van een stuk taart en deelnemen aan een tombola. Wie erbij wil zijn, moet zich haasten, want de ticketverkoop loopt op volle toeren. Tickets kosten tien euro, inclusief taart, koffie en tombola, en zijn te bestellen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis of via onthaal@schelle.be.