Koor Gloria Vocalis geeft kerstconcert Ben Conaerts

10 december 2018

Het gemengd koor Gloria Vocalis maakt zich weer op voor zijn jaarlijkse kerstconcert. Dat vindt deze keer plaats op zondag 16 december in de Sint-Petrus-en-Paulus-kerk en staat in het teken van vrede.

Voor het concert werkt Gloria Vocalis samen met het gemengd koor Qualicanto uit Hemiksem. Samen brengen ze liederen rond de thema’s vrede, vriendschap en liefde. “De buren uit Hemiksem worden hierbij begeleid door een drietal muzikanten”, zegt Walter Huyck van Gloria Vocalis. “Wij laten ons begeleiden door Yasin Wachters, die ook voor enkele muzikale intermezzo’s zorgt. De presentatie wordt in goede banen geleid door Annick Lerch en de muzikale leiding is in handen van Marc Wachters.”

Bezoekers mogen zich verwachten aan een mix van klassieke stukken, hedendaagse nummers en enkele verrassingen. Voor de gelegenheid wordt de Sint-Petrus-en-Paulus-kerk opnieuw in een sfeervol kerstkleedje gestoken. Zo zal een vredesduif een prominente plaats krijgen in de kerk.

Het concert vangt aan om 20 uur. Tickets kosten 8 euro en zijn te bestellen bij Walter Huyck via tel. 03 887 88 06 of walterhuyck@skynet.be.