Koen Vaerten trekt N-VA-lijst 10 april 2018

02u58 0 Schelle N-VA, met zes zetels de grootste oppositiepartij van Schelle, trekt met Koen Vaerten als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hij wil zich opwerpen als dé uitdager voor huidig burgemeester en CD&V-lijsttrekker Rob Mennes.

Koen Vaerten is zelfstandig schilder, vader van twee en sinds 2012 gemeenteraadslid voor N-VA. De verwachting is dat hij samen met Rob Mennes (CD&V), al burgemeester sinds 1998, zal wedijveren voor de burgemeesterssjerp. "Elke Schellenaar voelt het: het wordt tijd dat we het beleid over een andere boeg gooien", stelt Vaerten. "Op vlak van communicatie, dienstverlening, sfeer en gezelligheid, lokale economie, mobiliteit, sport en de lokalen voor de verenigingen gebeurt er maar weinig concreet. Binnen de huidige meerderheid draait alles rond één persoon en dat heeft gevolgen voor heel de werking van onze gemeente. We willen gaan voor een team van schepenen en burgemeester die niet alleen het laatste half jaar, maar een hele legislatuur hard werken, aanwezig zijn en plannen verwezenlijken. De Schellenaar verwacht een stevig bestuur. Handjes schudden en lintjes knippen is niet meer van deze tijd." (BCOR)