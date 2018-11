klasreünie in “tijdelijk klaslokaal” ADA

18 november 2018

11u19 0

In 1980 zaten ze allemaal in het zesde leerjaar van de Gemeenteschool in Schelle en dit jaar worden ze allemaal vijftig jaar. Een mijlpaal in het leven en een reden om een klasreünie te houden vond de werkgroep ‘We worden 50'. Allemaal poseerden ze voor een nieuwe klasfoto net zoals die in 1980 gemaakt werd voor de “tijdelijke houten gebouwen.” “Het tijdelijke is blijkbaar permanent geworden,” lacht Luc Verhaegen, oud-leerling. “Toen waren het twee klasjes maar vandaag worden de lokalen gebruikt door lokale verenigingen.” Bijna alle scholieren van toen waren er gisteren ook bij. “Behalve twee mensen. Iemand is ondertussen al overleden en nog iemand anders hebben we niet gevonden,” vertelt Luc. Na de foto werd er stevig bijgepraat bij een drankje en een hapje.