Kinderen planten 2.500 bomen aan in Berrenheibos Ben Conaerts

21 maart 2019

Het Berrenheibos wordt weer een flink stuk groter. De leerlingen van de Sint-Lutgardisschool en de Gemeentelijke Basisschool De Klim waren er vandaag in de weer om samen 2.500 nieuwe bomen aan te planten.

Vorige week gaven de Schelse scholieren met een klimaatmars al een duidelijk signaal over hun bekommernis over het klimaat. Vandaag mochten de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool en de Sint-Lutgardisschool ook zelf in actie schieten. Al vanaf 9 uur vanmorgen gingen ze aan de slag in het Berrenheibos langs de Tuinlei. Samen plantten ze er maar liefst 2.500 nieuwe inheemse bomen aan, goed voor een uitbreiding van het bos met 1,2 hectare.

Burgemeester Rob Mennes (CD&V) is blij om te zien dat Schelle weer een flink stuk groener kleurt. “Het Berrenheibos is momenteel 1,8 hectare groot”, zegt hij. “Met deze aanplanting erbij komen we hier tot een bos van 3 hectare. De ambitie is om uiterlijk over tien jaar het Berrenheibos te laten ontwikkelen tot een groene wandel- en rustzone van ruim 23 hectare. Dat past in onze visie om 70 hectare of ongeveer één tiende van het grondgebied in Schelle bos en groen te maken.”