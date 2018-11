Kinderen huldigen vredesboom in Ben Conaerts

09 november 2018

De leerlingen van GBS De Klim en de Sint-Lutgardisschool hebben op de gemeentelijke begraafplaats van Schelle een ‘vredesboom’ ingehuldigd. De boom symboliseert de herdenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Om de boom meer betekenis te geven, had het gemeentebestuur aan de leerlingen gevraagd om een gedicht te schrijven rond het thema ‘Oorlog en vrede’. Tijdens de inhuldiging kwam een aantal onder hen hun gedichten in aanwezigheid van burgemeester Rob Mennes (CD&V) voordragen. Achteraf werden enkele vredesduiven losgelaten en kregen alle werken een mooi plekje in de omgeving van de boom. Zo blijven ze een tastbare herinnering aan het oorlogsverleden en een oproep om te werken aan wereldvrede.

“We huldigen deze boom in naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van het einde van WO I”, zegt burgemeester Rob Mennes. “Maar we willen hier een permanente plaats uitbouwen om over oorlog en vrede te reflecteren. Op termijn willen we hier een kastje voorzien met papier, zodat mensen hier steeds hun vredesboodschap kunnen achterlaten. We moeten er samen voor zorgen dat er nooit meer oorlog kan komen. Dat kunnen we doen door mild en verdraagzaam te zijn voor elkaar.”