Keramisten zetten Japanse theeceremonie in de kijker

De bovenverdieping van garage KIA Vermant aan de A12 in Aartselaar staat dezer dagen in het teken van de Japanse theeceremonie. 29 binnen- en buitenlandse keramisten tonen er hun zelfgemaakte theekommen, -potten, -doosjes, enzovoort. "Sinds 2005 willen we met de vzw Ceramic Art Project het Japanse theegebeuren promoten", zegt de Schelse keramiste Els Janssens, die de expo mee organiseert. "Thee drinken draait in Japan rond eenvoud, rust en onthaasting. Men heeft er daar een hele ceremonie rond ontwikkeld." De tentoonstelling loopt van 7 tot 28 april en is gratis. Op zondag 8 april krijg je om 13.30 uur de kans om een Japanse theeceremonie bij te wonen, onder begeleiding van theemeester Staf Daems. Je betaalt hiervoor 10 euro per persoon en kan jezelf inschrijven via janssensels9@hotmail.com of 0472/65.44.19. (BCOR)