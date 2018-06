Kato Mannaerts trekt Open Vld-lijst 22 juni 2018

De Schelse afdeling van Open Vld speelt de 28-jarige Kato Mannaerts uit als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Mannaerts is opgegroeid in Hemiksem, maar verhuisde samen met haar vriend naar Schelle. Ze studeerde journalistiek in Mechelen en politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Mechelen. Beroepshalve is ze aan de slag als energieraadgever voor Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld). "Schelle is een prachtige en fijne gemeente om te wonen, maar er zijn nog zo veel meer mogelijkheden", zegt Kato Mannaerts. "Wij willen hier een sterk, optimistisch liberaal verhaal aan toevoegen. Open Vld Schelle wil inzetten op transparante communicatie en toegankelijkheid, naast een groen en bruisend dorpscentrum." Samira Bersoul, ondervoorzitster van Open Vld Schelle en tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog lijsttrekster, zal de lijst duwen. (BCOR)