Jeugdraad stopt met kerstboomverbranding Ben Conaerts

21 november 2018

13u38 0 Schelle Er komt voorlopig geen volgende editie van de kerstboomverbranding. De jeugdraad, die het evenement tien jaar heeft georganiseerd, trekt er de stekker uit.

De kerstboomverbranding van Schelle vindt normaal telkens plaats in januari aan de oude scheepswerf. Maar de organisatoren van de jeugdraad hebben laten weten dat er voorlopig geen nieuwe editie komt. “We steken telkens erg veel tijd en energie in de organisatie”, zegt Stijn Cools van de jeugdraad. “Alleen al aan de opbouw zijn we twee dagen kwijt. Maar de voorbije edities moesten we vaststellen dat de belangstelling almaar afnam. Voor de verenigingen die deelnamen, bracht de kerstboomverbranding niet voldoende meer op. We hadden de gemeente voorgesteld om de verbranding eventueel te combineren met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, maar we vonden geen gehoor. Daarom hebben we beslist om er na tien edities mee op te houden.”