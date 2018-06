Jean-Pierre Vanderstraeten trekt sp.a-lijst 02 juni 2018

Sp.a Schelle heeft zijn kieslijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Jean-Pierre Vanderstraeten wordt lijsstrekker, terwijl voorzitster Heidy Mampaey de tweede plaats bekleedt. Rita Langhmans, voorzitter van Curieus Schelle, duwt de lijst. Van de in totaal 15 kandidaten zijn er 7 nieuwkomers.





"Ik bedank de partij voor het vertrouwen dat in mij wordt gesteld", aldus Vanderstraeten. "Nog steeds zijn er grote uitdagingen. Denk maar aan de sociale woningbouw en de sociale huurprijzen die sinds vijf jaar zo'n tien procent gestegen zijn, terwijl de lonen die gekoppeld werden aan de gezondheidsindex maar met 5,5 procent stegen."





De Schelse socialisten hebben momenteel geen zetel in de gemeenteraad, maar hopen daar spoedig verandering in te brengen.





"We willen meewerken aan de bestrijding van de armoede, betaalbaar wonen, een toekomstgericht energiebeleid en een duurzaam en veilig mobiliteitsbeleid. We gaan met vertrouwen en een open vizier naar de verkiezingen." (BCOR)