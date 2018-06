Jackobond brengt ode aan Marva 29 juni 2018

Schelle pakt naar aanleiding van Vlaanderen Feest! uit met een optreden van de Vlaamse zangeres Jackobond. Zij zal op vrijdag 6 juli een ode brengen aan het werk van Marva en samen met haar band klassiekers als 'Een eiland in groen en blauw', 'Rode rozen in de sneeuw' en 'Oempalapapero' in een nieuw jasje steken. Het concert vindt plaats om 20 uur in het gemeentehuis van Schelle. Tickets kosten 9 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar in de bibliotheken van Hemiksem en Niel, bij de cultuurdienst van Schelle of via de website www.ivebica.be. (BCOR)