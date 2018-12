Ivann en Nadia geven kerstconcert Ben Conaerts

24 december 2018

Zanger Ivann Vermeer en zijn moeder Nadia - die jarenlang in Boom heeft gewoond - geven op woensdag 26 december een kerstconcert in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk. Ze zullen er een mix brengen van traditionele en meer hedendaagse kerstliederen en populaire nummers. Ivann en Nadia zullen zowel solo als in duet zingen.

Het concert vangt aan om 20 uur en tickets kosten 20 euro. Wie erbij wil zijn, moet best niet te lang wachten, want van de 180 plaatsen zijn er nu al ongeveer 165 ingenomen. Tickets bestellen kan bij organisatrice Mariette Goris op tel. 0479 72 96 77.