Inschrijvingen geopend voor Schelse Floriade Ben Conaerts

12 maart 2019

De inschrijvingen voor de bebloemingswedstrijd Schelse Floriade zijn weer geopend. Inwoners die hun gevel of voortuin graag opfleuren met bloemen en planten, kunnen zich nog tot het einde van deze maand inschrijven. De wedstrijd loopt van mei tot en met september en een deskundige jury zal in die periode alle adressen tweemaal komen inspecteren. Er zijn extra punten te verdienen voor het gebruik van bijenvriendelijke plantensoorten en inheemse planten, struiken en boomsoorten.

Je kan deelnemen in vier categorieën: voorgevel, gesloten bebouwing, half open bebouwing en open bebouwing. In de prijzenpot zit in totaal 8.500 euro. Deelname is gratis. Wie zich wil inschrijven kan dat doen aan het onthaal van het gemeentehuis of via onthaal@schelle.be.