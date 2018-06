Infomoment over nieuwe windturbines 13 juni 2018

Ecopower, een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, plant de bouw van twee windturbines op het klei-ontginningsgebied aan de Tuinlei. De turbines zullen groene stroom leveren voor 2.800 gezinnen en 4.500 ton CO2-uitstoot vermijden. "Hernieuwbare energie is de energie van de toekomst", klinkt het. "We moeten nu omschakelen om onze energievoorziening te verzekeren en de klimaatverandering onder controle te houden. Om de Vlaamse doelstellingen te halen, stellen de gemeenten klimaatactieplannen op. Het windproject in Schelle past in dat kader."





Om de buurtbewoners in te lichten over de plannen, organiseert Ecopower een infomoment op dinsdag 19 juni om 19.30 uur in de hal van het gemeentehuis. Meer info is te verkrijgen op de website www.ecopower.be. (BCOR)