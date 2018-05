Infomarkt over toekomst Electrabelsite 19 mei 2018

02u50 0

De provincie Antwerpen organiseert op woensdag 23 mei een infomarkt over de ontwikkeling van de Electrabelsite. De site omvat ongeveer 82,5 ha en is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorziening, industriegebied, natuur- en parkgebied. De knelpunten en mogelijkheden van de locatie werden in kaart gebracht en tegenover elkaar afgewogen. Speciale aandacht ging uit naar de invloed van de Electrabelsite op het uitzicht en de identiteit van de Rupelstreek. De infomarkt vindt plaats tussen 19 en 21.30 uur in de gebouwen van de Electrabelsite, Alexander Wuststraat 2 in Schelle. (BCOR)