Infoavond rond darmkanker 17 april 2018

Op woensdag 18 april organiseert de gemeente Schelle een infoavond in het teken van darmkankerpreventie. "Dokter Colemont van de vzw Stop Darmkanker geeft een helder antwoord op waarom, wanneer, bij wie en hoe darmkanker vroegtijdig op te sporen", aldus schepen van Welzijn Axel Boen (CD&V). "Daarnaast geeft het Centrum voor Kankeropsporing uitleg over het bevolkingsonderzoek en de uitbreiding voor de inwoners van Schelle van 50 tot en met 54 jaar. " De infoavond vindt plaats om 20 uur in San Marco Village. Toegang is gratis, maar je moet jezelf inschrijven via info@ schelle.be of 03/871.98.34. (BCOR)