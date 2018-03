Het gaat weer knetteren in oude elektriciteitscentrale FC BERGMAN BRENGT 4 UUR DURENDE PRODUCTIE OP ELECTRABELSITE BEN CONAERTS

22 maart 2018

02u48 0 Schelle De voormalige Electrabelsite vormt vanaf vanavond het decor voor wat dé toneelvoorstelling van het jaar moet worden. FC Bergman, het gezelschap rond Stef Aerts en Marie Vinck, zal er acht avonden lang zijn vier uur durend spektakel 'JR' opvoeren.

FC Bergman staat er al langer om bekend om met grootschalige decors te werken. De parterre van de Bourla omtoveren tot een zwembad? Een heel dorp met bos op scène nabouwen? Het gezelschap rond Stef Aerts en Marie Vinck draait er zijn hand niet voor om. Nu zijn de Bergmannen druk in de weer in de oude elektriciteitscentrale op de Electrabelsite en ook daar werd de voorbije weken een technisch huzarenstukje gerealiseerd: een appartementsgebouw van veertien meter hoog, opgedeeld in vier open verdiepingen, met een draaitrap en verschuifbare wanden. De bijzondere constructie - foto's maken zou de verrassing verpesten en is dus verboden - vormt de setting voor 'JR', een vier uur durende monsterproductie die vanavond in première gaat.





Maand gebouwd

"FC Bergman was op zoek naar een locatie die ruim genoeg was om deze 'building' te kunnen bouwen", zegt Leen Van de put van Het Toneelhuis, dat mee instaat voor de coproductie. "Via-via zijn ze daarvoor terechtgekomen op de oude Electrabelsite in Schelle. De bouw van de 'building' heeft een maand in beslag genomen, maar de constructie was sowieso cruciaal voor het toneelstuk. Het publiek neemt in vier tribunes rond het gebouw plaats, waardoor je afhankelijk van je plaats andere scènes te zien krijgt. Tezelfdertijd maken twee leden van FC Bergman de hele tijd met een mobiele camera een film die tijdens de voorstelling ook nog eens geprojecteerd zal worden. Het resultaat is een totaalspektakel dat je een blik geeft op een mijnenveld van levens, relaties en incidenten."





Wall Street

'JR', gebaseerd op de gelijknamige roman van William Gaddis, gaat in het bijzonder over een 11-jarige jongen die in de jaren '70 het New Yorkse beurswezen stevig door elkaar komt schudden. Verstopt achter een legertje stromannen, advocaten en spindoctors legt hij zijn klauw op Wall Street en richt hij een ravage aan op de aandelenmarkt. Om dat verhaal te vertellen, doet FC Bergman een beroep op dertig acteurs en figuranten, die de hele tijd op de scène zullen staan. Onder hen een heel aantal ronkende namen, zoals Gene Bervoets, Jan Bijvoet, Geert Van Rampelberg, Ella-June Henrard en Frank Focketyn.





800 toeschouwers

'JR' zal acht avonden lang in Schelle worden opgevoerd, telkens voor 800 toeschouwers. Het zal dus druk worden in de omgeving van de Interescautwijk, al zijn er wel voorzorgsmaatregelen genomen. "We moedigen iedereen aan om op de site zelf te parkeren en de buurt dus niet nodeloos te belasten. We hebben ook bussen ingelegd vanuit Antwerpen naar Schelle en terug", zegt Van de put. Als een extra geste naar de buurtbewoners toe kregen zij gisteren al de kans om de generale repetitie bij te wonen.





Na Schelle zal 'JR' in juni nog te zien zijn in Floraliënhal in Gent en op het Holland Festival in Amsterdam. Volgend jaar staan er ook voorstellingen in Brussel op de agenda. Alle info is te vinden op www.toneelhuis.be.