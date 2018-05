Heemmuseum zet oude elektriciteitscentrale in de kijker 25 mei 2018

In het heemmuseum Bystervelt wordt zondag met unieke foto's en teksten het verhaal geschetst van de Electrabelsite die zeventig jaar lang haar stempel heeft gedrukt op Schelle. De impact die de elektriciteitscentrale heeft gehad op Schelle en haar inwoners, kan moeilijk overschat worden. Sinds de start in 1930 tot de sluiting in 2000 werden er duizenden mensen tewerkgesteld. Het echtpaar Edith Vercammen (71) en Gerard Van Hoof (72) stelt unieke foto's en tek sten tentoon. "Ik heb 34 jaar in de centrale gewerkt als scheikundige", vertelt Gerard. "Er hing een goede sfeer onder de collega's en er werd veel aandacht besteed aan het sociaal leven. We hadden een eigen voetbalclub en een vriendenkring en er werden regelmatig feesten en kindervakanties georganiseerd. Toen de centrale de deuren moest sluiten, deed dat wel iets met me."





Hoe de toekomst van de site eruit ziet, is een open vraag. De provincie Antwerpen denkt samen met de buurt na over een invulling. Al zal men wel aandacht schenken aan het cultuurhistorische erfgoed. De tentoonstelling over de elektriciteitscentrale is zondag te bezoeken van 14 tot 17 uur. Ook op zondag 24 juni kan je er gratis terecht. (BCOR)