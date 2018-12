Harmonie bouwt sporthal om tot concertarena voor KlankKleur Ben Conaerts

26 december 2018

17u19 0 Schelle Het Koninklijk HarmonieOrkest Schelle maakt zich op voor de 31ste editie van zijn licht- en muziekspektakel KlankKleur op vrijdag 28 en zaterdag 29 december. Momenteel wordt volop gewerkt om sporthal Scherpenstein om te toveren tot een concertarena voor meer dan 800 bezoekers.

Voor de muzikanten van het HarmonieOrkest Schelle is KlankKleur elk jaar een hoogtepunt. Een team van vrijwilligers steekt de handen stevig uit de mouwen om onder meer het decor en licht op te bouwen, stoelen te zetten, een bar te installeren en een vip-ruimte in te richten. “Het mooie is dat iedereen van onze harmonie - van 12 tot 70 jaar - hieraan meewerkt”, zegt Bart Callens, coördinator van de werkgroep. “Deze week zijn hier iedere dag dertig à veertig mensen aan de slag. Hun inzet is iedere keer opnieuw fantastisch. Op 24 december hebben we iedereen moeten verplichten om rond 16 uur het werk neer te leggen en kerstmis te gaan vieren.” (lacht)

Het succes van de KlankKleurconcerten blijft merkbaar groeien. Waar vorig jaar Boom BigBand te gast was, zal dit jaar cellist Justus Grimm het publiek verbazen met een speciaal voor KlankKleur bewerkt concerto. Daarnaast staan er twee Belgische premières op het programma van Jan Van der Roost en Dirk Brossé. De presentatie van het evenement is in handen van Elena Peeters. “Het thema houden we ieder jaar geheim tot de concerten zelf”, aldus Callens. “Maar ik wil wel al verklappen dat we ons publiek in hogere sferen zullen brengen.”

KlankKleur gaat zowel vrijdag als zaterdag van start om 20 uur en lokt iedere avond meer dan 800 bezoekers. Daarmee is deze editie volledig uitverkocht.