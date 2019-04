Half miljoen euro subsidie voor Schelse riolering Ben Conaerts

19 april 2019

Schelle krijgt een subsidie van ruim een half miljoen euro voor investeringen in haar rioleringsstelsel. Het bedrag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V).

“Dankzij deze investering kunnen we de riolerings- en zuiveringsgraad in onze gemeente verder opkrikken. Dat we duurzaam moeten omspringen met water is algemeen geweten, maar met deze financiële injectie zetten we alweer een stap vooruit. Niet alleen bovengrondse, zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar zeker de ondergrondse verbeteren de levenskwaliteit van onze gemeente”, aldus burgemeester Rob Mennes (CD&V).