Haagplantcampagne slaat dit jaar niet aan in Rupelstreek Ben Conaerts

15 november 2018

15u23 0

De haagplantcampagne van ‘Behaag… Natuurlijk’ van Natuurpunt was dit jaar in de Rupelgemeenten geen groot succes. Met uitzondering van de gemeente Schelle gaan de resultaten in de andere Rupelgemeenten bergaf. De gemeente Boom haalde met slechts vijf verkochte haagpakketten een absoluut dieptepunt. De totale cijfers van de dertig deelnemende Antwerpse gemeenten zijn wel gunstig: tegenover vorig jaar werden er zo’n 1.000 planten meer verkocht.

‘‘‘Behaag… Natuurlijk’ werd 25 jaar geleden opgestart in de Rupelstreek om het aanplanten van streekeigen hagen te bevorderen”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Bij een daling van de resultaten kom je mogelijk tot de conclusie dat mensen toch niet kunnen blijven aanplanten. Maar wie even naar de voortuinen en de achtertuinen in onze dorpen kijkt, komt tot een heel andere vaststelling. Het merendeel van die achtertuinen en vooral voortuinen zijn dode tuinen. Het zijn tuinen waar er niets te vinden is voor onze vogels, vlinders en wilde bijen. Er is dus nog bijzonder veel werk aan de winkel. We gaan nu luisteren naar onze leden, tips verzamelen en kijken wat we ermee kunnen doen.”