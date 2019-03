Gratis fietsgravering tegen diefstal Ben Conaerts

25 maart 2019

Voortaan kan je elke eerste dinsdag van de maand gratis je fiets laten graveren op het gemeentehuis. Met de gravure van het rijksregisternummer kan je fiets gemakkelijker terugbezorgd worden na diefstal. Bovendien maakt het je fiets minder aantrekkelijk voor dieven.

Je kan je fiets telkens laten markeren tussen 18 en 19.30 uur. Je kan daarvoor een afspraak maken via onthaal@schelle.be, tel. 03 871 98 30 of via het digitale loket op de website www.schelle.be.