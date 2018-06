Goochelact en slaapfeest in De Klim 15 juni 2018

De dienst Vrije Tijd van Schelle organiseert zaterdag, samen met de jeugdraad, een 'Sleep in' in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Klim. Kinderen mogen zich verwachten aan een combinatie van een interactieve goochelvoorstelling en een gezellig slaapfeestje. Er wordt van start gegaan om 19.45 uur met de goochelact 'De professor'.





Een professor voert daarin allerlei proefjes uit en zoekt samen met de kinderen naar een verklaring. Na de voorstelling kruipen de kinderen onder de wol en 's morgens volgt er nog een lekker ontbijt. De 'Sleep in' is gericht op kinderen van zes tot en met tien jaar en kost 2 euro. Inschrijven is verplicht en kan via www.schelle.be. (BCOR)