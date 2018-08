Gezocht: dichters voor 11-novemberviering 18 augustus 2018

In het kader van de jaarlijkse 11-novemberviering zal de gemeente in november een vredesboom planten.





Om het gebeuren meer betekenis te geven, worden Schellenaren opgeroepen om een gedicht te schrijven rond het thema 'oorlog en vrede'. Voorwaarde is dat het gedicht maximaal 100 woorden of acht regels mag tellen. Schellenaren met een passie voor poëzie kunnen hun gedicht voor 8 oktober bezorgen aan de milieudienst in het gemeentehuis of via milieu@schelle.be.





(BCOR)