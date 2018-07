Gevallen van myxomatose vastgesteld 23 juli 2018

Er werd de voorbije week in Schelle een aantal gevallen van myxomatose vastgesteld bij konijnen. Myxomatose is een ongeneeslijke ziekte die zich van wilde naar tamme konijnen verspreidt via muggen. Indien je konijnen niet gevaccineerd zijn, kan je ze best 's avonds binnenzetten of een muskietennet over hun hok plaatsen.