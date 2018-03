Gemeentes ruziën over vertraging werken SCHELS BURGEMEESTER GEEFT AARTSELAAR DE SCHULD BEN CONAERTS

02 maart 2018

02u59 0 Schelle De vertraging van de werken in de Steenwinkelstraat wekt wrevel tussen de gemeentebesturen van Aartselaar en Schelle. Schels burgemeester Rob Mennes (CD&V) legt de schuld bij Aartselaar, maar daar kaatst men de bal terug: "Schelle moet de hand in eigen boezem steken, in plaats van foutieve informatie te verspreiden." Aartselaar heeft intussen een klacht ingediend bij de gouverneur.

Er zit een haar in de boter tussen de gemeentebesturen van Schelle en Aartselaar. Aanleiding is het voorwoord van Schels burgemeester Rob Mennes (CD&V) in het laatste gemeentelijke infoblad, waarin hij Aartselaar de schuld geeft voor de vertraging van de werken in de Steenwinkelstraat. Aanvankelijk was het de bedoeling om het hele project tegen eind 2017 voltooid te krijgen, maar dat bleek te ambitieus en nu is de voorziene einddatum opgeschoven naar mei. Volgens Mennes ligt dat aan de werken die Aartselaar heeft gepland op de Bist, in het verlengde van de Steenwinkelstraat. "Nog tijdens de werken zelf besliste Aartselaar ook rioleringswerken op haar grondgebied uit te voeren", schrijft Mennes. "Zonder deze ingrijpende wijziging in de werkopdracht waren de werken in de Steenwinkelstraat nog voor het eindejaarsverlof afgerond."





Slecht weer

"Dat is flagrant onjuist", reageert Bart Lambrecht (N-VA), schepen van Openbare Werken in Aartselaar. "Het zijn wel degelijk de werken in de Steenwinkelstraat zelf die tot mei duren. De vorige fasen in de Steenwinkelstraat hebben vertraging opgelopen, onder meer door het slechte weer en onverwachte problemen met nutsleidingen. Normaal ging het project in de Bist in januari starten, maar door de werken aan de nutsleidingen in de Steenwinkelstraat moest de Bist open blijven als ontsluitingsweg. We hebben onze werken dus moeten uitstellen om Schelle uit de nood te helpen. De totale werken in de Bist, inclusief de rioleringswerken, duren bovendien slechts dertig werkdagen. Hoe kan dat ervoor zorgen dat Schelle opeens met een vertraging van vijf maand zit?"





Klacht

Het Aartselaarse gemeentebestuur wil het hier niet bij laten en heeft al een klacht ingediend bij gouverneur Cathy Berx (CD&V). "Het is pijnlijk te moeten lezen dat Aartselaar volledig onterecht de zwarte piet krijgt toegeschoven. We voelen ons dan ook genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen. Alle werfverslagen tonen aan dat de informatie van Schelle gewoon foutief is. Dat wordt ook bevestigd door rioolbeheerder Pidpa, die als bouwheer in het dossier optreedt."





Gouverneur

Opvallend: het is niet de eerste keer dat de gouverneur zich zal moeten uitspreken over het voorwoord van de Schelse burgemeester. Amper enkele maanden geleden werd Mennes door de gouverneur al terechtgewezen omdat hij in zijn tekst kritiek had geuit op het beleid van minister Liesbeth Homans (N-VA). Rob Mennes liet toen in een reactie weten dat hij niet van plan was gas terug te nemen.





Ook nu blijft de burgemeester achter de gewraakte passage staan. "Alles wat ik geschreven heb, klopt. Dus als men klacht wil indienen, dat men dat dan maar doet. In het oorspronkelijke programma zou Aartselaar alleen het asfalt en de fietspaden in de Bist aanpakken. Maar omdat dat opeens een rioleringsproject is geworden, is het programma gewijzigd. Daardoor zal de Schellenaar nu 25 dagen langer vast moeten zitten. Dat staat zwart op wit op papier en zal niemand kunnen ontkennen. Eigenlijk zou Aartselaar beter haar excuses aanbieden aan Schelle, in plaats van een klacht in te dienen. Aartselaar had ons in het verleden beloofd om tijdens de werken in de Steenwinkelstraat de Koekoekstraat in twee richtingen open te stellen. Maar daar is niets van in huis gekomen."