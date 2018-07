Gemeentehuis wordt voor één dag filmdecor OPNAMES BBC-REEKS 'THE MISSING' VINDEN VRIJDAG PLAATS BEN CONAERTS

11 juli 2018

02u29 0 Schelle Schelle vormt vrijdag de setting voor een aantal opnames van de prestigieuze BBC-serie 'The Missing'. Onder meer het gemeentehuis en de Fabiolalaan doen dienst als decor. "Hiermee wordt Schelle weer een stukje op de wereldkaart gezet", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

In 'The Missing' probeert de Franse rechercheur Julien Baptiste, gespeeld door de Franse topacteur Tchéky Karyo, een onrustwekkende verdwijning op te lossen. De voorgaande twee seizoenen - met daarin zowel binnen- en buitenlandse acteurs zoals James Nesbitt, David Morrissey, Titus De Voogdt en Filip Peeters - waren beide al te zien op één. Nu is het team achter de BBC-serie volop bezig met de opnames voor het derde seizoen en daarvoor wordt een beroep gedaan op Schelle. Vrijdagnamiddag gaan de camera's draaien en worden er opnames gemaakt in het gemeentehuis, het politiekantoor en de omgeving van de Fabiolalaan.





"De BBC werkt voor deze serie samen met CZAR/TV, een Belgisch productiehuis", weet burgemeester Rob Mennes (CD&V). "In hun zoektocht naar interessante filmlocaties zijn ze via-via in Schelle terechtgekomen. Het gaat voor alle duidelijkheid maar om een zeer beperkt aantal scènes die hier zullen worden opgenomen."





Fabiolalaan

"Een man parkeert zijn auto aan de Fabiolalaan, stapt het gemeentehuis binnen, gaat naar het politiebureau, neemt plaats op een stoel, ziet op tv een opsporingsbericht en loopt meteen terug naar zijn auto. Alle opnames moeten rond zijn op één namiddag."





Desondanks is men al vanaf maandag bezig met de nodige voorbereidingen. Dat is ook nodig: het kerkplein zal van donderdagavond tot vrijdagavond dienst doen als een filmdorp voor de acteurs en de medewerkers. Er worden onder meer kleedkamers, toiletten en catering voorzien. Ook voor de scènes die zich afspelen in het gemeentehuis en het politiekantoor, moet ruimte worden vrijgemaakt. Personeel zal er niet of nauwelijks aanwezig zijn. Ten slotte zal tijdens de opnames zelf het verkeer in de Fabiolalaan enkele keren worden opgehouden.





Het is niet de eerste keer dat Schelle het decor vormt voor een grootse productie. Eerder dit jaar streek het theatergezelschap FC Bergman al neer in de oude elektriciteitscentrale op de Elektrabelsite voor de voorstelling 'JR'. En met Studio 100 beschikt Schelle natuurlijk over de grootste producent van kinderanimatie in Europa.





"We zijn heel fier dat we nu een prestigieuze BBC-serie aan dat rijtje mogen toevoegen", zegt Rob Mennes. "Hiermee wordt Schelle weer een stukje op de wereldkaart gezet."





Het derde seizoen van 'The Missing' zal in het najaar van 2019 te zien zijn op BBC One. Kort daarna wordt de reeks ook op één uitgezonden.