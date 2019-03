Gemeentehuis kleurt iedere avond blauw tijdens ‘maan van de darmkanker’ Ben Conaerts

15u02 0 Schelle Het gemeentehuis van Schelle wordt net als vorig jaar in maart iedere avond symbolisch in blauw licht gezet. Dat gebeurt naar aanleiding van de ‘maand van de darmkanker’.

“Met deze actie willen we onze inwoners sensibiliseren om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek rond dikkedarmkanker”, zegt schepen van Welzijn Axel Boen (CD&V). “Vorig jaar konden wij als pilootgemeente de doelgroep van het bevolkingsonderzoek uitbreiden naar alle inwoners van 50 tot en met 54 jaar. Voordien was dit beperkt tot mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar. Na de start van ons project werd de uitbreiding in heel Vlaanderen doorgezet. Enkel de 50-jarigen moeten nog wachten tot 2020. Behalve in Schelle.”

Mensen die in aanmerking komen voor het bevolkingsonderzoek krijgen tweejaarlijks een stoelgangtest in de bus. De test is zeer eenvoudig om te doen en je kan hem gratis opsturen naar het laboratorium. Daar wordt onderzocht of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, voorlopers van dikkedarmkanker. “Een tijdige opsporing is belangrijk zodat verwikkelingen of zwaardere behandeling wordt vermeden en de kans op volledige genezing groter is”, beklemtoont de schepen. “‘We hopen dat vele Schellenaren aan het preventief onderzoek deelnemen.”