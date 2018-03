Gemeentehuis kleurt blauw voor darmkanker 02 maart 2018

De 'maand van de darmkanker' gaat niet onopgemerkt voorbij in Schelle. De gehele maand zal het gemeentehuis iedere avond van 18.30 tot 24 uur in een blauw licht worden gezet. "Met het licht willen we onze inwoners laten stilstaan bij het belang van een tijdige opsporing van darmkanker", zegt schepen van Welzijn Axel Boen (CD&V). "Bovendien mag onze gemeente als pilootproject de doelgroep van het Vlaamse Bevolkingsonderzoek rond dikkedarmkanker uitbreiden naar alle inwoners van 50 tot en met 54 jaar."





Alle 720 inwoners tussen 50 en 54 jaar zullen deze maand van de gemeente een persoonlijke brief ontvangen. In mei krijgen ze vervolgens een uitnodiging met een gratis stoelgangtest, net zoals 55- tot en met 74-jarigen die ontvangen voor het bevolkingsonderzoek. (BCOR)