Gemeente vraagt input voor beleidsplan dierenwelzijn Ben Conaerts

11 maart 2019

13u51 0

De gemeente wil werk maken van een beleidsplan rond dierenwelzijn. Daarvoor wordt de input gevraagd van de inwoners. “Dierenwelzijn is voor onze gemeente een nieuwe bevoegdheid”, zegt schepen van Dierenwelzijn Geert Rottiers (CD&V). “Om rond dierenwelzijn een beleid te voeren en doelstellingen voorop te stellen, doen we een oproep naar de inwoners toe. Zij mogen ideeën en aanbevelingen naar voor brengen om zo mee te helpen om dit beleidsplan op te stellen. Intussen hebben we alvast een chiplezer besteld om dieren die gechipt zijn te kunnen identificeren.”

Alle ideeën en aanbevelingen rond dierenwelzijn kunnen aan het gemeentebestuur bezorgd worden via naar milieu@schelle.be of tel. 03 871 98 52.