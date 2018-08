Gemeente lanceert vernieuwd infoblad 25 augustus 2018

02u33 0 Schelle De gemeente lanceert in de laatste week van augustus haar nieuwe informatieblad. Het tweemaandelijkse blad 'Info Schelle' krijgt een eigentijdse layout, met een nieuwe cover, kortere teksten, foto's en kleurendruk.

'Te dik', 'niet uitnodigend om te lezen', 'politiek propaganda': de kritiek op het gemeentelijke infoblad was de voorbije jaren niet van de poes. Vooral oppositiepartij N-VA liet zich in het verleden laatdunkend over 'Info Schelle'. Maar nu krijgt het tweemaandelijkse blad zijn langverwachte make-over.





Kleurendruk

"Het nieuwe blad vertrekt niet meer van artikels per gemeentedienst, maar wel vanuit een aantal rubrieken", legt Leen Wyn van de communicatiedienst uit. "Een nieuwe cover, kortere teksten, foto's en kleurendruk moeten het blad meer reliëf geven."





"Met deze vernieuwing willen we Schellenaren prikkelen om nog meer dan vroeger het infoblad te doorbladeren en te lezen", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). "Het blad blijft even informatief, maar wordt vlotter leesbaar. Het brengt het verhaal van wat er allemaal in Schelle gebeurt, gaande van wegenwerken tot evenementen. Niet alleen informeert het over het reilen en zeilen in de gemeente, het is bovendien een kans om actief te participeren aan projecten voor en met Schellenaren."





De laatste week van augustus valt het nieuwe infoblad in de Schelse brievenbussen. Je kan ook een exemplaar op het gemeentehuis afhalen of digitaal lezen via de website www.schelle.be. (BCOR)