Gemeente houdt zondag plantactie in Tuinlei Ben Conaerts

04 december 2018

15u32 0 Schelle Schelle kleurt op zondag 9 december opnieuw wat groener. De gemeente organiseert in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL), Bosgroep Zuidrand en Chiro Schelle een plantactie aan de overkant van het Berrenheibos in de Tuinlei.

Recent kocht de gemeente Schelle 7,5 hectare grond tussen het Kerkebos en het Berrenheibos langsheen de Tuinlei. De bedoeling is om daar, aansluitend aan de terreinen voor de nieuwe huisvesting van Chiro Schelle, een speelbos van 1 hectare aan te leggen. Op zondag 9 december wordt de spade in de grond gestoken en kan iedereen een handje komen toesteken. Alles bij elkaar moeten er zo’n 2.000 bomen worden aangeplant.

“Deze zone moet het verbindingsbos vormen tussen het later nog verder te realiseren natuurgebied Berrenheibos en het Kerkebos”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Een nieuwe trage weg maakt deze zone toegankelijk voor bewoners en recreanten. Bovendien kan Chiro Schelle in deze groene omgeving haar nieuwe thuis uitbouwen. Het wordt een plek waar iedereen welkom is om te genieten, te wandelen en te spelen. Zo realiseren we hier aan de Tuinlei een belangrijke groene zone met een hoge, natuurkundige waarde.”

In dit bos wordt ook een nieuwe ‘geboortebos’ aangelegd. “De ouders van kinderen geboren tussen 2015 en 2017 ontvingen reeds een persoonlijke uitnodiging om zondag een levensboom te komen planten,” aldus Mennes. “Iedereen is tussen 11 en 16 uur doorlopend welkom om deel te nemen aan de plantactie. Breng indien mogelijk een schop mee en verplaats je met de fiets of te voet naar de Tuinlei. De parkeerruimte voor wagens is beperkt en we verwachten heel wat volk.”