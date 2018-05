Geen Bar Laar deze zomer 02 mei 2018

Voor het eerst in vijf jaar komt er deze zomer geen Bar Laar aan het Laarhof in Schelle. Ondanks het succes van de voorgaande edities krijgt de zomerbar dus voorlopig geen vervolg. "Vorige zomer was het al duidelijk dat het Laarhof niet de helee periode beschikbaar zou zijn", zegt medeorganisator Koen Scholiers. "Daarenboven organiseerden we Bar Laar volledig in onze vrije tijd en laat de eigen professionele agenda dat deze keer niet toe." Of dit het definitieve einde betekent van de zomerbar, is nog niet zeker. "Voor 2019 is momenteel nog niets beslist", luidt het nog.





Bar Laar zorgde al sinds 2014 voor extra animo in de Rupelstreek met filmvoorstellingen, muziekoptredens, stand-up comedy, brunches en andere activiteiten. Na het Ballista Festival is het al het tweede Schelse zomerevenement dat dit jaar niet zal doorgaan. Een alternatief voor de zomerbar is te vinden in buurgemeente Hemiksem, waar binnenkort de Thais getinte horecazaak 'Krabi Bay' zijn deuren opent in de zuidvleugel van de Sint-Bernardusabdij. (BCOR)