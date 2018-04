Geen Ballista Festival in 2018 14 april 2018

Er komt deze zomer geen vierde editie van het Ballista Festival. "We moeten vaststellen dat onze mogelijkheden om er terug een even geweldige editie van te maken beperkt zijn", luidt het bij de organisatoren van het dancefestival. "Het is dan ook om die reden dat we hebben beslist dat er deze zomer geen nieuwe editie van het Ballista Festival zal plaatsvinden. Of dat zal betekenen dat Ballista nooit meer evenementen zal organiseren, is iets waar de kerngroep de komende maanden nog verder over zal nadenken."





Het Ballista Festival kende zijn eerste editie in 2015 en is sindsdien uitgegroeid tot een klein fenomeen met een 100-tal vrijwilligers. "We zijn trots en dankbaar voor de vele helpende handen die ons festival telkens mogelijk hebben gemaakt. Ballista toont wat een samenwerking tussen een bende onervaren, maar gemotiveerde jongeren kan teweegbrengen en we hopen dat we een inspiratie kunnen zijn voor de ondernemingsgezinde jeugd uit Schelle en omstreken." (BCOR)