Gedumpte vaten dienen voor paintball 18 mei 2018

03u02 0

De politiezone Rupel en de Civiele Bescherming zijn donderdag uitgerukt naar een terrein langs de Tuinlei in Schelle. Daar werd een vijftiental vaten aangetroffen. De Civiele Bescherming trof uiteindelijk alleen zeepresten aan. In de late namiddag bleek dat de vaten werden gebruikt voor paintballen. Deelnemers verstopten zich achter de vaten.





Blauwe vaten in een afgelegen bosgebied zijn dikwijls het restant van een drugslabo. Criminelen vangen hun chemisch afval op in zo'n vaten en dumpen ze naderhand ver uit de buurt van hun labo.





De politie en Civiele Bescherming vreesden even het ergste toen de vaten in het natuurdomein vlakbij de Tuinlei werden aangetroffen. Gelukkig kwam er enkele uren later goed nieuws. Er was geen chemisch afval gevonden. De vaten waren van een paintbal-firma. (PLA)