Fusie wenkt voor Sociale Bouwmaatschappij 02u38 0

De Sociale Bouwmaatschappij van Schelle gaat waarschijnlijk fuseren met de Sociale Bouwmaatschappij van Zwijndrecht. De fusiegesprekken zijn momenteel lopende en zouden tegen midden 2018 moeten worden afgerond. "De fusie is nodig omdat Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) beslist heeft dat alle sociale bouwmaatschappijen minstens 1.000 wooneenheden moeten tellen", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). "Onze Sociale Bouwmaatschappij is nochtans procentueel de grootste sociale bouwmaatschappij van Vlaanderen. Ongeveer 13,25 procent van het woningbestand in onze gemeente zijn sociale huurwoningen. Bovendien is de wachttijd op een sociale woonst gedaald tot minder dan 2 jaar, terwijl de gemiddelde wachttijd in Vlaanderen 3 jaar bedraagt."